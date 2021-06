Zizou Bergs stoot door naar finale in Kazakhstan na opgave tegenstander

Zizou Bergs heeft zich deze ochtend geplaatst voor de finale van het toernooi in Almaty, Kazakhstan. Het stond 1-1 in sets tussen onze landgenoot en zijn tegenstander Popko, maar Popko moest opgeven.

Popko wilde zich tonen in zijn thuisland en in de eerste set was hij net iets sterker dan Bergs. Popko won dan ook de eerste set met 7-5. Daarna nam Bergs de controle over en onze landgenoot haalde de tweede set binnen met 3-6.

Een derde set moest dus alles beslissen, maar Bergs kende daarin geen problemen met Popko. Hij stond al snel 5-1 door, maar daarna kon Popko niet meer verder en hij moest opgeven. Zizou Bergs heeft zich dus geplaatst voor de finale.