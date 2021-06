Geen veertiende eindzege voor Rafael Nadal op Roland Garros: "Ik heb het belangrijkste toernooi van het seizoen verloren, maar het leven gaat verder"

Rafael Nadal was misschien wel de topfavoriet om Roland Garros te winnen, maar de Spanjaard is er vrijdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale. Hij verloor in de halve finales van Novak Djokovic.

Het werd een heerlijk duel tussen Djokovic en Nadal in de halve finales van Roland Garros, maar uiteindelijk trok Djokovic wel aan het langste eind. De nummer één van de wereld haalde het na vier sets. Het werd 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) en 6-2. Uiteraard was Nadal na de wedstrijd teleurgesteld. "Ik heb het belangrijkste toernooi van het seizoen verloren, maar het leven gaat verder. Het is een belangrijke nederlaag, maar het is ook geen drama. Volgens jaar kom ik terug om een nieuwe kans te wagen", vertelde Nadal en staat te lezen bij Sporza. Nadal won Roland Garros al 13 keer.