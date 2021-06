Franse dubbelspecialisten wenden verrassend verlies af in finale en winnen voor tweede keer Roland Garros

Met Herbert en Mahut stonden er twee echte specialisten in de dubbelfinale van Roland Garros bij de mannen. Ze waren ook het zesde reekshoofd, de tegenstanders waren niet-geplaatst. Al wilde dat daarom nog niets zeggen over de uitslag. Ook Bublik en Golubev waren tuk op de titel.

Nog geen van beide Kazachse spelers had een grandslamtitel op hun naam. De finale halen was al knap, het kon alleen nog mooier worden. Het ging die kant ook uit, want bij 2-2 in de eerste set wonnen Golubev en Bublik drie spelletjes op rij. Herbert en Mahut deden nog wel wat terug, maar konden niet verhinderen dat set één naar hun opponenten ging.

HERBERT EN MAHUT OP TWEE PUNTEN VAN NEDERLAAG

In het begin van set twee kwam er dan weer een break in het voordeel van Herbert en Mahut. Golubev en Bublik kwamen echter onmiddellijk weer langszij. Later in de set kwamen ze al op twee punten van de titel, maar Herbert en Mahut sleepten alsnog een tiebreak uit de brand en wisten die ook bijzonder vlot binnen te halen.

De derde set moest deze dubbelteams dus van mekaar scheiden. In het eerste deel van die set was er langs beide kanten hier en daar een kans, maar bleven beide duo's on serve. Herbert en Mahut wisten vervolgens wel een kloofje te slaan en dat was ook bepalend voor de uitkomst. Door de finale met 4-6, 7-6 (7/1) en 6-4 te winnen verzekerden ze zich van hun tweede titel op Roland Garros.