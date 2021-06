Dubbelspecialiste is dit jaar winnares van eerste grandslamtitel op Roland Garros in enkelspel

Opnieuw is Roland Garros gewonnen door een speelster die naar haar eerste grandslamtitel in het enkelspel op zoek was. Voor het zesde jaar op rij al. Dat zou sowieso het geval geweest zijn, want bij finalistes Krejčíková en Pavlyuchenkova stond de teller nog op nul.

Het werd Krejčíková die aan het langste eind trok. De Tsjechische gaf door twee dubbele fouten wel het openingsspel kwijt. In het vervolg van de eerste set was het al Krejčíková wat de klok sloeg, want Pavlyuchenkova vond haar draai niet en geraakte in de volgende zes spelletjes niet meer op het scorebord.

Pavlyuchenkova wilde deze unieke kans op een grandslamtitel natuurlijk niet zomaar verloren zien gaan. De Russische ging agressiever spelen en bracht meer variatie in haar spel. Dat leverde rendement op, want in set twee was het Pavlyuchenkova die vlot afstand nam van de tegenstandster.

BLESSUREBEHANDELING BIJ PAVLYUCHENKOVA

Aan het einde van die set moest ze zich wel laten behandelen aan haar linkerbovenbeen. Dat leek haar in het eerste deel van set drie niet al te veel te hinderen: beide speelsters hielden gelijke tred tot 3-3. Naarmate de match vorderde kon Pavlychenkova het wel moeilijker belopen en gingen steeds meer lange rally's naar Krejčíková. Die haalde die grandslamtitel binnen met 6-1, 2-6 en 6-4.

Krejčíková zit op het juiste moment in de goede vorm, want ze zit aan twaalf overwinningen op rij in het enkelspel. Ook in het dubbelspel speelt ze aan de zijde van Siniakova nog de finale. Winnen ze die, dan is Krejčíková ook de nieuwe nummer 1 van de wereld in het dubbelspel.