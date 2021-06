Djokovic verwezenlijkt primeur en schakelt Nadal uit op Roland Garros, in finale wacht vijfde reekshoofd

Niet Rafael Nadal maar wel Novak Djokovic stoot op Roland Garros door naar de finale. De clash tussen beide toppers was dé affiche uit de halve finales van de Grand Slam waar het felst naar uitgekeken werd en stelde niet teleur. De finale gaat tussen Djokovic en Tsitsipas.

Nog nooit had Nadal naast de trofee gegrepen als hij de halve finales van Roland Garros verloren had. Djokovic stond dus voor een loodzware opdracht en gaf dan ook nog eens de eerste vier spelletjes prijs. Een break terug gaf hem wel al het gevoel beter in de wedstrijd te zitten. Djokovic ging door, dwong Nadal vaak om vanuit de hoek een backhand te spelen en dan waren die slagen een stuk minder zuiver.

UITZINNIG PUBLIEK

Na een 5-3-achterstand in set drie leek Nadal nog wel erop en erover te gaan, maar Djokovic redde een setbal en was beter in de tiebreak. Na die set kreeg het publiek te horen dat het mocht blijven de wedstrijd bijwonen tot het einde, ondanks de late uurtjes. Een door de autoriteiten toegestande uitzondering op Philippe Chatrier: de uitzinnige menigte - ook al was het aantal toeschouwers beperkt - ging uit vreugde aan het zingen.

Nadal opende set vier nog prima met een break, maar nadien ging de service serieus haperen. Djokovic plaatste zich met een reeks van zes gewonnen spelletjes op rij voor de finale: 3-6, 6-3, 7-6 (7/4) en 6-2. Het schier onmogelijke is dus toch mogelijk. Eerder had Tsitsipas zich al verzekerd van een plek in de finale. De Griek klopte Alexander Zverev in een vijfsetter met 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 en 6-3.