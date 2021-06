Belgisch onderonsje in Kazachstan eindigt in het voordeel van Zizou Bergs

Zizou Bergs heeft op het Challengertoernooi van Almaty in Kazachstan in de kwartfinale gewonnen van Kimmer Coppejans.

Coppejans won de eerste set met 3-6, maar vanaf dan nam Zizou Bergs de wedstrijd in handen. Hij haalde de volgende twee sets binnen met 6-2 en 6-4.

Coppejans was het derde reekshoofd in Almaty. In de halve finale treft Bergs Andrej Martin of Dmitry Popko.

Coppejans en Bergs speelden in Kazachstan ook samen het dubbelspel. Ze verloren donderdag in de tweede ronde van de Kroaat Nino Serdarusic en de Bosniër Mirza Basic.