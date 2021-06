Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in de kwartfinales van Nottingham

Alison Van Uytvanck heeft de kwartfinale van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham niet overleefd.

Onze landgenote verloor in iets meer dan een half uur van de Britse topspeelsters Johanna Konta, de nummer 20 van de wereld.

Het werd 6-3 in de eerste set in het voordeel van Konta. In de tweede set kwam er een tiebreak aan te pas, Van Uytvanck verloor die met 8-6.

Alison Van Uytvanck was de enige landgenote op de hoofdtabel in Nottingham.