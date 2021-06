Rondje Belgisch nieuws: Van Uytvanck proefde nog eens van zege, Belgisch onderonsje in kwartfinales in Kazachstan

Terwijl Roland Garros nog altijd aan de gang is, zijn de Belgen elders alweer actief. Van Uytvanck bijvoorbeeld heeft het gravel alweer ingeruild voor het gras. In Nottingham heeft ze de eerste ronde overleefd. In een challenger in Kazachstan treffen Coppejans en Bergs elkaar.

Alison Van Uytvanck heeft een einde gemaakt aan een reeks van zes nederlagen op rij. In de eerste ronde in Nottingham kon de Russische kwalificatiespeelster Marina Melnikova haar weinig in de weg leggen. Van Uytvanck zette haar opzij met tweemaal 6-1. De volgende tegenstandster is van een ander kaliber: Viktoria Golubic (WTA-72) wacht in de achtste finales. Van Uytvanck is zelf 67ste op de werendranglijst.

In het Kazachse Almaty gaan Kimmer Coppejans en Zizou Bergs elkaar bekampen in de kwartfinales. Coppejanns schaarde zich bij de laatste acht door de Italiaan Moroni te kloppen met 2-6, 6-3 en 6-1. Bergs bleef in zijn vorige match de Braziliaan Menezes de baas met 6-3 en 6-4. In Almaty spelen ze wel nog op gravel. Sowieso staat er dus een Belg in de halve finales.