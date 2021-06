Novak Djokovic dwingt na vier sets ontmoeting met Nadal af op Roland Garros

Na de zege van Nadal tegen Schwartzman moest Novak Djokovic op Roland Garros nog in actie komen op de tweede kwartfinaledag. Djokovic deed exact wat de Spanjaard ook al had gedaan: zich in vier sets kwalificeren voor de halve finales.

Tegenstander was Matteo Berretini. Die liet aanvankelijk Djokovic de tijd om aan te leggen en zo kon de Serviër gaan sturen. Djokovic had de touwtjes stevig in handen en dat was ook te zien aan het scoreverloop in de eerste twee sets. Een break in de eerste set en twee breaks in de tweede zette Djokovic op rozen.

Berrettini wilde zijn kans op een stek bij de laatste vier op een Grand Slam natuurlijk niet zomaar te grabbel gooien en maakte er in de volgende sets een intense strijd van. Hij trok de tiebreak van set drie naar zich toe. Berrettini leek op het punt te staan om er ook in set vier eentje te forceren. Dat kon Djokovic nog net vermijden. Op matchbal drie maakte Nole het af: 6-3, 6-2, 6-7(5/7) en 7-5. De halve finales zijn hiermee ook meteen bekend.

Halve finales heren enkelspel:

Djokovic (1) - Nadal (3)

A. Zverev (6) - Tsitsipas (5)

Halve finales dames enkelspel:

Pavlyuchenkova (31) - Zidansek

Krejcikova - Sakkari (17)