Nadal favoriet tegen Djokovic en revelaties bij dames moeten stress beheersen: onze verwachtingen voor halve finales

Nadal - Djokovic is zonder twijfel de meest beklijvende affiches uit de halve finales, terwijl de dames die nog in running zijn op Roland Garros vooral hun zenuwen de baas moeten blijven. Geen van hen stond al eerder in deze positie. Lees hieronder hoe wij de halve finales inschatten.

Pavlyuchenkova - Zidansek

Dit is het eerste onderlinge duel tussen beide dames en op wat voor een platform. Beiden staan voor het eerst in een halve finale van een Grand Slam. Pavlyuchenkova is wel al 29: voelt zij het meeste druk, omdat voor haar misschien hierna niet heel veel kansen meer volgen? Allebei speelden ze al drie driesetters en overleefden ze een thriller in de kwartfinales. Opnieuw dat strijdershart boven halen, dan maar.

Krejcikova - Sakkari

Sakkari is als zeventiende reekshoofd de hoogst geplaatste speelster: voor de Griekse een gouden kans om haar eerste Grand Slam binnen te halen. Het uitschakelen van titelverdedigster Swiatek is toch een statement. Overigens kon enkel Mertens, na een tiebreak dan nog, Sakkari een set afhandig maken. Krejcikova won in aanloop naar Roland Garros het toernooi van Straatsburg, ook haar plek bij de laatste vier is dus geen toeval.

Djokovic - Nadal

Djokovic mag dan nummer 1 van de wereld zijn, op Roland Garros is Nadal favoriet. Zo gaat het al jaren. Elk jaar denk je: Nadal kan toch niet blijven winnen? Jawel, dus. Elk jaar dat Nadal in Parijs de halve finales haalde, won hij ook het toernooi. Djokovic is in de Franse hoofdstad natuurlijk ook een voormalig kampioen. Hem mag je nooit afschrijven, maar hij heeft de geschiedenis tegen.

© photonews

Zverev - Tsitsipas

Zverev kan zijn tweede grandslamfinale halen, Tsitsipas zijn eerste. Voor die laatste waren de halve finales al driemaal het eindstation. Geraakt hij deze keer een horde verder? Was tegen Medvedev mentaal sterk en verloor enkel tegen Isner een set. Zverev verloor dan weer zijn eerste twee sets uit het toernooi, maar is sindsiden amper op een foutje te betrappen.