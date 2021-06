Titelverdedigster Roland Garros uitgeschakeld in kwartfinales door Griekse revelatie

Maria Sakkari is op dreef op Roland Garros. Nadat ze eerder al Elise Mertens en Sofia Kenin kon uitschakelen, heeft ze nu ook Iga Swiatek, de Poolse die vorig jaar nog Roland Garros kon winnen, uitgeschakeld.

Iga Swiatek was enige speelster uit de top 10 die nog in de kwartfinales stond. De nummer 9 van de wereld was ook de topfavoriete om het toernooi te winnen, aangezien ze vorig jaar ook Roland Garros op haar naam kon zetten. Ze zal het Franse Grandslamtoernooi dit jaar echter niet nog eens winnen.

Ze is in de kwartfinales namelijk uitgeschakeld door Maria Sakkari, de nummer 18 van de wereld. Het werd 6-4 en 6-4. Sakkari is aan een sterk toernooi bezig, want eerder schakelde ze ook al Elise Mertens en Sofia Kenin uit.