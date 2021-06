Rafael Nadal heeft vier sets nodig tegen Argentijn, maar stoot wel door naar halve finales Roland Garros

Rafael Nadal is zich aan het bombarderen tot de topfavoriet om Roland Garros op zijn naam te zetten. De Spanjaard haalde een hoog niveau in de kwartfinales en won uiteindelijk in vier sets van de Argentijn Diego Schwartzman.

Rafael Nadal, de nummer drie van de wereld, haalde het met 6-3, 4-6, 6-4 en een duidelijke 6-0 in de vierde set. In de halve finale wacht meer dan waarschijnlijk de kraker van dit toernooi, want Nadal komt uit tegen Novak Djokovic of Matteo Berrettini. De andere halve finale gaat tussen Zverev en Tsitsipas.