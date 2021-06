Barbora Krejcikova schakelt Amerikaans toptalent uit en staat in halve finales Roland Garros

Barbora Krejcikova heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. De Tsjechische nummer 33 van de wereld haalde het met 7-6 (8/6) en 6-3 van de Amerikaanse Cori Gauff.

De 17-jarige Cori Gauff is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van Roland Garros. Het Amerikaanse goudhaantje verloor in de kwartfinales van de Tsjechische Barbora Krejcikova.

De nummer 33 van de wereld was in twee sets te sterk voor de jonge Amerikaanse. Het werd 7-6 (8/6) en 6-3. In de halve finales neemt Krejcikova het op tegen Iga Swiatek of Maria Sakkari. Zij moeten hun kwartfinale nog afwerken.