Titelverdedigster plaatst zich voor kwartfinales Roland Garros en neemt het op tegen de persoon die Elise Mertens heeft uitgeschakeld

Iga Swiatek, de nummer negen van de wereld in het tennis bij de vrouwen, heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Poolse, die vorig jaar het Franse Grandslamtoernooi kon winnen, haalde het met 6-3 en 6-4 van Marta Kostyuk.

Iga Swiatek kon vorig seizoen Roland Garros op haar naam zetten en ook nu is de Poolse nummer negen van de wereld bij de vrouwen aan een uitstekend toernooi bezig. Ook de Oekraïense Marta Kostyuk vormde geen problemen in de achtste finales.

Zo haalde Swiatek het met 6-3 en 6-4 van de nummer 81 van de wereld. In de volgende ronde wacht wel een lastige tegenstander voor Swiatek, want met de Griekse Sakkari komt de titelverdedigster uit tegen de persoon die onder meer Elise Mertens en Sofia Kenin heeft uitgeschakeld op het Franse Grandslamtoernooi. Sakkari is de nummer 18 van de wereld.