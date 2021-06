Stefanos Tsitsipas vermijdt setverlies en schakelt nummer 2 van de wereld uit in kwartfinales Roland Garros

Het nummer 5 van de wereld, Stefanos Tsitsipas, tegen de nummer 2 op de wereldranglijst, de Rus Daniil Medvedev. Met die fantastische affiche werd de dag op Roland Garros afgesloten. Tsitsipas haalde het ticket voor de halve finales binnen. Dat stond immers op het spel.

Op de eerste kwartfinaledag in Parijs had eerst Alexander Zverev al Davidovich Fokina geklopt en in de avondsessie was het aan Tsitsipas en Medvedev. Die laatste is dan wel de hoogste geplaatste speler, hij is vooral een hardcourtspeler en heeft veel minder met gravel. Dat Medvedev de kwartfinales bereikte, was al enigszins een succes.

MEDVEDEV GRIJPT ZIJN KANSEN NIET

Mooie kans voor Tsitsipas dus om de halve finales te halen en in de eerste set maakte die ook al snel het verschil. Naarmate de match vorderde ging Medvedev ook wel meer kansen afdwingen. Zo had die twee setballen in set twee, maar ging die set in de tiebreak alsnog naar Tsitsipas. In de derde set kwam Medvedev 2-4 voor. Tsitsipas ging echter nog erop en erover.

Nochtans leek een tweede tiebreak wel in de maak, maar in het twaalfde spel van de set ging het van 40-0 voor Medvedev naar voordeel voor Tsitsipas. Medvedev probeerde vervolgens te verrassen. Dat pakte slecht uit: Tsitsipas maakte het meteen af met 6-3, 7-6 (7/3) en 7-5 en schaarde zich zo bij de laatste vier. Eerder op de dag waren er ook in het dames enkelspel al twee matchen afgewerkt.

Kwartfinales dames enkelspel:

Zidansek - Badosa 7-5, 4-6, 8-6

Pavlyuchenkova - Rybakina 6-7 (2/7), 6-2, 9-7