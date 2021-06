Rafael Nadal kent geen problemen met tegenstander en stoot voor vijftiende keer door naar kwartfinales Roland Garros

Rafael Nadal heeft zich vlot kunnen plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros. De Spaanse nummer drie van de wereld nam het in de achtste finales op tegen Jannik Sinner en het werd 7-5, 6-3 en 6-0.

Rafael Nadal kreeg met Jannik Sinner een lastige tegenstander voorgeschoteld, want de jonge Italiaan is aan een opmars bezig in de tenniswereld. In de eerste set maakte hij het Nadal ook knap lastig, maar Nadal trok wel aan het langste eind met 7-5.

Daarna ging het een stuk vlotter voor Nadal. Hij pakte namelijk ook de twee volgende sets met 6-3 en 6-0. Zo heeft de nummer drie van de wereld zich voor de vijftiende keer in zijn carrière kunnen plaatsen voor de kwartfinales op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Diego Schwartzman, de nummer tien van de wereld.