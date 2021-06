Heel wat verrassingen bij de vrouwen, maar hoe zien de kwartfinales eruit? Slechts één speelster uit de top 10 is er nog bij

Bij de vrouwen hebben heel wat verrassende namen de kwartfinales gehaald. Zo is er met de Poolse Igi Swiatek nog maar één speelster uit de top 10 bij de laatste acht. Onder meer de Sloveense Zidansek, nummer 85 van de wereld, is nog van de partij.

Roland Garros zorgt dit seizoen voor heel wat verrassingen bij de vrouwen. Zo staan er heel wat opvallende namen in de kwartfinales. De meest opvallende naam, is misschien wel Zidansek. De Sloveense speelster is de nummer 85 van de wereld en neemt het in de kwartfinales op tegen de Spaanse Badosa, de nummer 35 van de wereld.

De tweede kwartfinale gaat tussen Rybakina uit Kazakhstan en de Russische Pavlyuchenkova. Rybakina is een opkomend talent, want de 21-jarige is al de nummer 22 van de wereld. Pavlyuchenkova gaat al langer mee in de tenniswereld en is de nummer 32 van de wereld.

In de derde kwartfinale staat Cori Gauff, de jongste speelster die nog terug te vinden is in het toernooi. De Amerikaanse is slechts 17 jaar oud, maar is wel al de nummer 25 van de wereld. Het goudhaantje speelt tegen de Tsjechische Krejcikova, de nummer 33 van de wereld.

In de vierde en meteen ook laatste kwartfinale zijn misschien wel de twee favorieten voor de eindoverwinnig terug te vinden. Zo won Iga Swiatek, de nummer 9 van de wereld, vorig jaar het Franse Grandslamtoernooi. Zij krijgt de Griekse Sakkari over zich. Sakkari, de nummer 18 van de wereld, maakte dit toernooi al een goede indruk en schakelde onder meer Elise Mertens en Sofia Kenin uit.