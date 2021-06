Serena Williams sneuvelt op Roland Garros, boeiende clashes in aantocht bij mannen enkelspel

Serena Williams zal ook op Roland Garros niet haar 24ste grandslamtitel behalen. Haar laatste grote succes op een Grand Slam dateert al van 2017. Wel mooi dat ze het blijft proberen, maar in Parijs ging ze er dit jaar uit in de achtste finales.

Tegestandster was de Kazachse Rybakina en die voelde zich toch een stukje beter op het gravel van Parijs. In elke set was Rybakina een tikkeltje sterker dan Williams. Eén break was telkens het verschil tussen beide dames. Met tweemaal 6-4 plaatste Rybakina zich voor de kwartfinales, het 21ste reekshoofd haalde het van het 7de reekshoofd.

Nu dient zich stilaan de fase van het toernooi aan waar het naar uitkijken is en waarin enkel de besten nog overschieten. Zeker bij de mannenn resulteert dat in een paar mooie affiches. Alexander Zverev schaarde zich net als Tsitsipas en Medvedev bij de laatste acht.

GENERATIECLASH

Die laatste twee gaan het tegen mekaar opnemen: een voormalige Masters-winnaar tegen de nummer 2 van de wereld. Voor Rafael Nadal staat er een echte generatieclash op het menu, want zijn volgende tegenstander is het Italiaanse toptalent Jannik Sinner.