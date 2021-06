Osaka geeft na opgave op Roland Garros nu ook verstek voor toernooi in Duitsland: "Een pauze inlassen"

Vanwege mentale problemen en de keuze om niet met de pers te praten gaf Naomi Osaka op Roland Garros op na haar eersterondepartij. De Japanse superster gaf nadien aan een tijdje van de tour weg te blijven en lijkt zich daar ook aan te houden.

Aanvakelijk stond Osaka op de deelnemerslijst voor het WTA-toernooi van Berlijn, dat op 14 juni van start gaat. De organisatoren hebben echter bekendgemaakt dat Osaka niet in actie zal komen in de Duitse hoofdstad. "We zijn op de hoogte gebracht van het feit dat Naomi Osaka niet kan aantreden", klinkt het.

Naomi Osaka is het nummer twee van de wereld en een viervoudige grandslamwinnares. Ze beweerde na haar opgave op Roland Garros echter al sinds 2018 te kampen met depressies en krijgt angstaanvallen wanneer ze met de media moet praten.

OP ZOEK NAAR RUST IN HET HOOFD

Een periode zonder wedstrijden moet voor de nodige rust in haar hoofd zorgen. "Na overleg met haar management zal ze een pauze inlassen", wisten de organisatoren van het toernooi van Berlijn.