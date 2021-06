Elise Mertens blikt terug op gravelseizoen: "Het zijn details, maar zijn wel nodig"

Geen goed weekend voor Elise Mertens op Roland Garros. Ze raakte uitgeschakeld in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Elise Mertens ging eruit in het enkelspel tegen Maria Sakkari. In het dubbelspel liet Mertens samen met Su-Wei Hsieh het zelf afweten.

Ze blikt terug op het gravelseizoen. “Dit was niet zo slecht. In Istanbul heb ik het dubbeltoernooi gewonnen en speelde ik de finale in het enkel. Ik speelde tegen Simona Halep in Madrid een van mijn beste duels, ook al moest ik een dag later opgeven door een blessure.”

In Parijs acteerde ze op hetzelfde niveau, zo oordeelt Mertens zelf. “Hier zat ik niet ver van dat niveau. Ik moet op alle vlakken nog wat verbeteren: een betere eerste opslag, agressiever spelen, nog beter bewegen... Het zijn details, maar als ik nog verder wil geraken, zijn ze wel nodig.”