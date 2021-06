Roger Federer heeft beslissing genomen en zal niet te zien zijn in de achtste finales op Roland Garros

Roger Federer was aan een goed toernooi bezig, maar de Zwitser zal niet meer te zien zijn in deze editie van Roland Garros. Hij wil zijn deelname aan Wimbledon niet in gevaar brengen en heeft daarom opgegeven op het Franse Grandslamtoernooi.

Roger Federer had zich geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros, maar de Zwitserse tennislegende zal niet meer in actie komen op het Franse Grandslamtoernooi. Zo heeft Matteo Berrettini, normaal de tegenstander van Federer, zich ineens geplaatst voor de volgende ronde. Roger Federer was aan een sterk toernooi bezig, maar de ervaren Zwitser wil geen blessure oplopen om zijn deelname aan Wimbledon veilig te stellen. Daarom geeft hij nu forfait op Roland Garros. Binnenkort start Federer zijn grasseizoen in Halle.