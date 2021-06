Joran Vliegen en Sander Gillé houden twee keer voorsprong niet vast en halen kwartfinales niet op Roland Garros

Bij de mannen hebben we alvast geen Belgisch duo in de kwartfinales van Roland Garros. Gillé en Vliegen trachtten wel dat ticket voor de kwartfinales te bemachtigen, maar stuitten op de Spanjaarden Andujar en Martinez. Die waren in elke set net een tikkeltje sterker.

Nochtans sprak het begin van elke set duidelijk in het voordeel van Gillé en Vliegen. Ze openden meteen met winst in de eerste drie spelletjes. Drie games later was echter alles te herdoen. Vanaf 4-4 kregen beide dubbelteams minstens één breakpunt bij de volgende opslagbeurt van de tegenstanders. Andujar en Martinez sloegen toe, Gillé en Vliegen niet. Onze landgenoten lieten het niet aan hun hart komen, verloren slechts twee puntjes in de eerste twee spelletjes van de tweede set en pakten ook het volgende game. Opnieuw konden ze die mooie voorsprong niet vasthouden. Andujar en Martinez knokten zich naar 4-4. Er kwam een tiebreak aan te pas. Ook daarin was het verschil niet groot, maar schoten Gillé en Vliegen net tekort. Het werd 6-4 en 7-6 (8/6).

