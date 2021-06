Federer zwoegt zich naar felbevochte zege maar twijfelt over voortzetting toernooi, vijfde reekshoofd bij dames naar huis

Roger Federer zit nog in het toernooi, al heeft dat bloed, zweet en trainen gekost. De Zwitser bereikte de achtste finales van Rolannnd Garros door Koepfer te kloppen met 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6(7/4) en 7-5. Maar komt Federer ook effectief in de tweede week in actie?

Het was niet de beste Federer die we aan het werk zagen in deze partij die tot na middernacht zou duren. In de eerste set serveerde hij nog behoorlijk goed, wat hem de winst schonk in de tiebreak, maar nadien minderde dat en raakte hij de ballen niet zuiver. Zo maakte Koepfer gelijk en kwam de Duitser zelfs een break voor in de derde set.

FEDERER VREEST DRUK OP ZIJN KNIEËN

De underdog leek alles onder controle te hebben, tot Federer plots terugkwam tot 4-4 en de derde tiebreak in de match weer naar zich toetrok. Ook in set 4 haalde Federer het nipt door op het einde toe te slaan: zo haalde hij alsnog de overwinning binnen. Nadien vertelde hij wel eraan te twijfelen of hij nog verder gaat spelen op Roland Garros, want hij wil zijn knieën niet te veel onder druk zettenn en Wimbledon niet in het gedrang brengen.

In het dames enkelspel blijven ondertussen hoog geplaatste speelsters sneuvelen. Zeven van de eerste tien reekshoofden zijn al naar huis nu ook Elena Svitolina onderuit is gegaan. Het vijfde reekshoofd had weinig in de pap te brokken tegen de Tsjechische Krejčíková, die eenvoudig triomfeerde met 6-3 en 6-2.