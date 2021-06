Elise Mertens nu ook in het dubbelspel uitgeschakeld na straffe comeback van tegenstanders in beslissende set

Elise Mertens en Su-Wei Hsieh zijn uitgeschakeld in het dubbelspel op Roland Garros. Ze namen het deze middag op tegen het duo Mattek-Sands en Swiatek en het werd uiteindelijk 7-5, 4-6 en 5-7.

Elise Mertens werd eerder al uitgeschakeld in het enkelspel op Roland Garros en ook in het dubbelspel is onze landgenote nu uitgeschakeld. Ze verloor deze middag met Su-Wei Hsieh van het duo Mattek-Sands en Swiatek.

Mertens begon niet slecht met haar partner, want de eerste set haalde ze binnen met 6-4. De tweede set ging echter naar Mattek-Sands en Swiatek met 5-7. In de derde en beslissende set begonnen Mertens en Hsieh uitstekend, maar ze gaven een 5-1 nog uit handen. Het werd 5-7 en dus gaan Mattek-Sands en Swiatek door naar de volgende ronde.