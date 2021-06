Drievoudig grandslamwinnaar moet na forfait voor Roland Garros ook passen voor Wimbledon

Grandslamtoernooien zoals Roland Garros en Wimbledon zie je liefst plaatsvinden met alle toppers. Helaas is dat vaak niet mogelijk. Stanislas Wawrinka is er bijvoorbeeld niet bij op Roland Garros. Ook op Wimbledon moeten ze hem niet verwachten.

De 36-jarige Wawrinka heeft de laatste jaren wel vaker te maken met blessures en werd eerder dit jaar geopereerd aan zijn voet. In maart verloor de Zwitser in de eerste ronde in Qatar en sindsdien speelde Stan the Man geen enkele wedstrijd.

Roland Garros moest hij aan zich laten voorbijgaan, wat hij zeker betreurd zal hebben, aangezien hij het toernooi won in 2015. Ook de Australian Open (2014) en de US Open (2016) staan al op het palmares van Wawrinka, het huidig nummer 24 van de wereld.

NOG NIET HERSTELD VAN VOETBLESSURE

Wimbledon nog niet en dat zal ook dit jaar niet gebeuren. Het is immers duidelijk geworden dat zijn voetblessure Wawrinka ook zal weghouden van het grastoernooi.