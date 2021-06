Vechtlust deze keer niet genoeg: Mertens sleept derde set uit de brand maar kan exit op Roland Garros niet verijdelen

Met veel vechtlust staat Elise Mertens elke keer weer op de baan op Roland Garros. Lovenswaardig, maar ook een teken dat ze haar beste niveau nog niet haalde. Dat was wel nodig in de derde ronde. Mertens ging er dan ook uit tegen Maria Sakkari.

Mertens is veertiende reekshoofd in Parijs, Sakkari het zeventiende. Er kon dus wel verwacht worden dat het een spannende match ging zijn. Mertens begon prima met een break. Sakkari liet nadien de zenuwen achterwegen en kwam onmiddellijk langszij. Vanaf dan was de wedstrijd perfect in evenwicht, tot onder meer een dubbele fout Mertens zuur opbrak in het twaalfde spel.

Set één ging dus naar Sakkari. Het bleef nadien zeer gelijkop gaan. Mertens serveerde tweemaal met succes om in de wedstrijd te blijven en forceerde zo een tiebreak. Daarin kende Mertens de betere start, waar ze dan op voort kon bouwen. Met duidelijke cijfers trok onze landgennote de tiebreak naar zich toe.

DECOMPRESSIE NA SETWINST

Zo deelde ze toch een tik uit aan de opponente, maar het leidde niet tot de verhoopte kentering in het voordeel van Mertens. Die had namelijk wat last van decompressie en Sakari daarentegen haalde nu weer haar beste niveau. Zo liep de Griekse 5-1 uit. De eerste matchbal was raak. Sakkari schakelde Mertens uit met 7-5, 6-7 (2/7) en 6-2.