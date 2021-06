Strijdster in Elise Mertens komt naar boven op Roland Garros: "Een mentale opsteker"

Bloed, zweet en tranen zijn soms nodig in de sport. Elise Mertens is bereid om het allemaal op te brengen, zolang aan het eind van de rit maar de beloning volgt met een overwinning. Mertens zwoegde zich richting derde ronde op Roland Garros.

In haar tweederondepartij versloeg Elise Mertens de Kazachse Diyas, al ging dat niet zonder slag of stoot. Na twee en een half uur haalde Mertens met 4-6, 6-2 en 6-4 dan toch de zege binnen. Door veel energie in haar spel te steken. Met echt vechttennis overleefde ze een lastige horde.

"In de eerste set speelde ik een beetje te verdedigend", analyseerde Mertens vlak na het behalen van de overwinning. "Ik stond met zware benen op het terrein. Waarschijnlijk omdat het hier ook warmer en vochtiger geworden is."

AGRESSIEVERE TWEEDE SET

Ook in lastige omstandigheden moeten wedstrijden gewonnen worden. "Ik heb me in de match kunnen vechten. In de tweede set speelde ik veel agressiever. Het is een mentale opsteker dat ik het tij heb kunnen keren", oordeelt Mertens.

Ook een aanpassing, maar eentje in positief opzicht: er zijn in Parijs toeschouwers toegelaten en daar zijn ook enkele Belgische tennisliefhebbers bij. "Dat is fijn. Roland Garros is het eerste toernooi sinds lang met Belgische supporters die aanwezig zijn. Ze hebben me zeker geholpen."