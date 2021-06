Open strijd bij dames in de verf gezet: top 4 van de wereld blinkt uit in afwezigheid in tweede week Roland Garros

De laatste jaren heerst er in het vrouwentennis veel meer een open strijd dan het mannentennis. Bij de mannen zijn er steevast de duidelijke favorieten die steeds terugkeren. Die zijn er bij de vrouwen ook wel enigszins, maar toch veel minder.

Bij de start van elk grandslamtoernooi geloven alle toppers en subtoppers in het dames enkelspel in hun kansen. Meer dan terecht, blijkt ook weer tijdens deze Roland Garros. Er zijn ook blessures in het spel, maar dat maakt de vaststelling niet minder duidelijk: van de volledige top vier in het damestennis is geen sprake in de tweede week van Roland Garros.

Met een toernooizege in Stuttgart en een finale in Madrid was Ashleigh Barty bezig op een goede voorbereiding op Roland Garros. In Rome trok ze zich wel al uit voorzorg terug. In haar openingsmatch op Roland Garros blesseerde ze zich nog eens extra, maar won ze haar partij wel nog in drie sets nadat ze op de baan verzorgd werd.

© photonews

Het zag er op dat moment wel al naar uit dat ze met die blessure niet heel ver in het toernooi ging geraken en in de volgende match moest ze al opgeven. Naomi Osaka was niet eens aan haar tweederondepartij begonnen. Vanwege mentale problemen en een moeilijke omgang met de pers trok ze zich terug uit het toernooi.

Simona Halep zegde af voor Roland Garros met een kuitblessure. Daardoor was Aryna Sabalenka, de vrouw die van Barty verloor in Stuttgart maar haar klopte in Madrid, het derde reekshoofd. De Wit-Russische verloor in de derde ronde verrassend van Pavlyuchenkova. Die was met 6-4, 2-6 en 6-0 te sterk.

Het zijn dus verscheidene redenen die aan de basis liggen, maar het blijft een feit dat geen enkele speelster uit de top 4 in de tweede week actief zal zijn. De hoogst geplaatste speler in het toernooi is Sofia Kenin, het nummer 5 van de wereld. Het kan perfect dat iemand als Kenin, Svitolina of Swiatek zich tot eindwinnares kroont. Evengoed krijgen we binnenkort echter een uiterst verrassende naam als Roland Garros-winnares.