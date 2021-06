Joachim Gérard moet na zware loting meteen inpakken en doet er geen tweede grandslamtitel bij

Joachim Gérard behaalde eerder dit jaar zijn eerste grandslamtitel. Daar op Roland Garros een tweede bijdoen, zou sowieso geen evidentie worden. Gravel is niet zijn favoriete ondergrond. Daarnaast kwam er ook nog eens een zware loting bij.

Gérard moest in zijn eerste wedstrijd aan de bak tegen Alfie Hewett. Een tegenstander die hij al wel al eens vaker is tegengekomen op de grote toernooien. Vorig jaar ging de finale in Parijs nog tussen beide heren, met Hewett als winnaar.

Gérard won toen wel nog een set. Deze keer was de uitkomst hetzelfde, maar was het een stuk mindder spannend. In de eerste set kon Gérard zelfs slechts één spelletje sprokkelen. Nadien ging het beter voor de Belg, maar dan nog was het onvoldoende om Hewett van de overwinning te houden. Die klopte hem met 6-1 en 6-4.