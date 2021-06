Gillé en Vliegen zetten Amerikanen vlot opzij en halen achtste finales op Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben op Roland Garros de maat genomen van Amerikanen Austin Krajicek en Tennys Sandgren. De Belgen doen hun reputatie van straf dubbelduo dus alle eer aan. Ze bereikten zo de achtste finales.

Gillé en Vliegen zijn het veertiende reekshoofd in Parijs. Het werd dus wel enigszins verwacht dat ze de achtste finales zouden halen en dat hebben ze nu ook gedaan. Ze zetten ook al vroeg de toon: na drie spelletjes had het Belgische duo al een break te pakken.

Krajicek en Sandgren bleven nadien wel aanklampen en hielden het zo spannend. Meer dan dat was het niet, want verschillende keren was het in een opslaggame knokken om te overleven voor de Amerikanen. Gillé en Vliegen lieten zich zelf op niet veel foutjes betrappen en wonnen de eerste set met 6-4.

MOEILIJKSTE GEDAAN NA SET 1

Bij het begin van set twee namen onze landgenoten opnieuw afstand en zo braken ze het Amerikaanse verzet. Krajicek en Sandgren konden hen nadien nog weinig in de weg leggen. Gillé en Vliegen gaven nog slechts één spelletje prijs. Met 6-4 en 6-1 baanden ze zich een weg naar de achtste finales. Gillé trad later nog aan met Laura Siegemund in het gemengd dubbel. Farah en Jurak versloegen hen met 1-6, 6-4 en 10-8.