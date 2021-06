Federer stuurt grandslamwinnaar huiswaarts en ook Rafa en Novak winnen, Barty moet geblesseerd opgeven

De 'Grote Drie' bij de mannen wonnen in ronde twee op Roland Garros. Federer maakt daar gevoelsmatig toch nog altijd deel van uit, ook al is dat op basis van de ranking niet meer het geval. De Zwitser schakelde Cilic uit. Bij de dames namen we afscheid van Ashleigh Barty.

Federer - Cilic was een partij die in het oog sprong, omdat beide heren natuurlijk grandslamkampioenen zijn. Voor Federer was het belangrijk dat hij een dipje in set twee te boven kwam en de tiebreak van set drie naar zich toe trok. In die tiebreak leverde Cilic als enige een punt in op eigen service door een dubbele fout. Nadien stoomde Federer door naar winst met 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) en 6-2.

GEEN SETVERLIES BIJ DJOKOVIC EN NADAL

Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben zich zonder setverlies kunnen plaatsen voor de derde ronde. Djokovic liet zich niet verrassen door de Uruguayaanse ancien Pablo Cuevas en klopte hem met 6-3, 6-2 en 6-4. Nadal versloeg op zijn 35ste verjaardag dan weer thuisspeler Richard Gasquet met 6-0, 7-5 en 6-2.

Bij het dames enkelspel haakte dan wel een grote naam af met Ashleigh Barty. Zij had tijdens haar eersterondepartij nog verzorging nodig. In haar partij tegen Linette speelde haar heupblessure opnieuw op. De Poolse won de eerste set met 6-1. Bij een 2-2-stand in de tweede set gaf Barty op.