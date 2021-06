Elise Mertens en dubbelpartner nemen ook vlot de volgende horde op Roland Garros

Elise Mertens blijft een fantastische dubbelspeelster, ook nu ze een nieuwe partner heeft. Op Roland Garros heeft ze samen met Hsieh voor de tweede keer een wedstrijd afgesloten met winst. Ze klopten Anisimova en Potapova met tweemaal 6-2.

Mertens en Hsieh namen al snel afstand van het Amerikaans-Russische duo. Van 1-1 ging het naar 4-1. Zo lagen Mertens en Hsieh op koers al voor setwinst. Ze redden enkele breakpunten en deden er vervolgens zelf een tweede break bij.

Zo pakten ze op overtuigende wijze de set. In het eerste deel van de tweede set leek er iets meer evenwicht in de partij te zitten. Mertens en Hsieh konden nadien nog een versnelling hoger schakelen. Vanaf 2-2 gaven ze geen spelletje meer prijs: de kwalificatie voor de volgende ronde was een feit.