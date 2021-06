Greet Minnen en Alison Van Uytvanck uitgeschakeld op Roland Garros

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck zijn in de eerste ronde van het dubbelspel op Roland Garros uitgeschakeld.

Minnen en Van Uytvanck verloren met 6-1 en 6-2 van de Russin Anastasia Pavlyuchenkova en de Kazachse Elena Rybakina. Het toernooi zit erop voor hen, want ook in het enkelspel zijn ze allebei uitgeschakeld.

Greet Minnen speelde in het enkelspel een sterke partij tegen Petra Kvitova, maar ging in de derde set onderuit. Nochtans stond ze in de tweede set op matchpunt.

Ook voor Alison Van Uytvanck zat het toernooi er in de eerste ronde op. Zij verloor van de Italiaanse Martina Trevisan, ook al in drie sets.