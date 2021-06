Elise Mertens door naar derde ronde ondanks verlies in eerste set

Elise Mertens had het niet eenvoudig tegen de Kazachse Zarina Diyas, maar staat wel in de derde ronde van Roland Garros.

Elise Mertens had het niet onder de markt tegen de Kazachse Zarina Diyas. Ze verloor de eerste set met 4-6, maar wist dan wel de volgende twee sets naar haar hand te zetten. Daarin werd het 6-2 en 6-4.

Mertens is het veertiende reekshoofd in Parijs. Ze is de enige Belg die nog in het enkelspel meespeelt op Roland Garros. In de derde ronde wacht de Griekse Maria Sakkari, de nummer 18 op de WTA-lijst.

Zij haalde het eerder op de dag van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 91) met 6-2 en 6-3. Mertens is ook nog actief in het dubbelspel.