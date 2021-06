Tsjechische die Greet Minnen uitschakelde moet Roland Garros verlaten na blessure buiten competitie

Petra Kvitova, de Tsjechische die in de eerste ronde Greet Minnen versloeg, moet geblesseerd opgeven in de Franse hoofdstad.

Kvitova, het nummer twaalf van de wereld, schakelde zondag niet zonder moeite Greet Minnen uit in de eerste ronde van Roland Garros.

Tijdes de mediaverplichtingen kwam Kvitova ten val en blesseerde ze zich aan de enkel. Vorig jaar was ze nog halvefinalist in Parijs. In de tweede ronde wachtte een duel met Elena Vesnina.

"Jammer genoeg heb ik, na een mri en veel overleg met mijn team, de moeilijke beslissing genomen dat het niet slim zou zijn verder te spelen", zegt Kvitova in een reactie. "Het is ongelofelijke pech, maar ik blijf sterk en zal mijn best doen om te herstellen voor het grasseizoen."