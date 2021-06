Opvallend: Osaka trekt zich na hele heisa zelf terug uit Roland Garros en zou kampen met depressies

Geen Naomi Osaka meer op Roland Garros. Het grandslamtoernooi moet voort zonder één van haar grootste namen. Niet omdat de organisatie de speelster heeft uitgesloten. Wel omdat de Japanse zich zelf terugtrekt uit het toernooi.

Osaka had voor aanvang van het toernooi laten weten dat ze de mediaverplichtingen zou laten passeren en zette hiermee het thema van mentaal welzijn van de atleten op de kaart. Nadat ze na haar eersterondepartij inderdaad de verplichte persconferentie oversloeg, dreigde de organisatie dat strengere sancties konden volgen indien ze dit zou blijven doen, zoals uitsluiting.

Naomi Osaka geeft er nu zelf de brui aan en legt haar beslissing uit op Instagram. "Ik denk dat het het beste is dat ik me terugtrek zodat de focus in Parijs opnieuw naar het tennis kan gaan. Ik wilde nooit een afleiding zijn. Ik accepteer dat mijn timing niet ideaal was en dat mijn boodschap duidelijker had kunnen zijn. Ik zou ook nooit licht over de term 'mentaal welzijn' gaan", schrijft ze.

"De waarheid is dat ik met depressies kamp sinds de US Open van 2018", laat Osaka nog weten. Ze voegt er aan toe dat ze zich persoonlijk excuseert bij de organisatie van Roland Garros. De Franse tennisfederatie meldt in een statement dat de opgave van Osaka jammer is en wenst haar een zo goed mogelijk herstel.