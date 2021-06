Historisch moment op Roland Garros met zege Williams in eerste avondsessie, twee grandslamwinnaressen out

Er is geschiedenis geschreven op Roland Garros, met de eerste avondsessie ooit in Parijs. Williams had de eer om daar in te participeren en won haar partij ook. Dat kon eerder niet gezegd worden van Bianca Andreescu en Garbiñe Muguruza.

Een avondsessie, dat kennen we vooral van een toernooi als de US Open. Nu vond ook op Roland Garros dus voor het eerst zo'n sessie plaats, met Serena Williams die het opnam tegen de Roemeense Begu. Na het uit handen geven van een voorsprong, sleepte Williams nog een tiebreak uit de brand in de eerste set. Daarin kreeg de Amerikaanse eerste twee setpunten tegen, om vervolgens nog erop en erover te gaan.

Dat was een tik waar Begu niet meer van zou herstellen. Williams ging vervolgens door op haar elan en plaatste zich met 7-6 (8/6) en 6-2 voor de tweede ronde. In die tweede ronde geen Andreescu of Muguruza, toch twee grandslamwinnaressen. Andreescu moest het onderspit delven in een thriller tegen Zidanšek. De Sloveense haalde het met 6-7 (1/7), 7-6 (7/2) en 9-7.

SINNER REDT MATCHPUNT

Muguruza had nog veel minder in de pap te brokken tegen Kostyuk. De Oekraïense stuurde de Spaanse huiswaarts met 6-1 en 6-4. Bij de mannen flirtte toptalent Jannik Sinner met de uitschakeling. De Italiaan redde in de vierde set tegen Herbert een matchbal om uiteindelijk te winnen met 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5 en 6-4.