Grote zorgen om Naomi Osaka: "We moeten dat heel ernstig nemen"

De zorgen om de carrière van Naomi Osaka zijn bijzonder groot. De Japanse liet weten al sinds 2018 met depressies te kampen.

Osaka stapte op Roland Garros op, omdat ze angst heeft om met de pers te spreken. "Zonder de media is er geen prijzengeld, zijn er geen contracten", zei Boris Becker bij Eurosport over de zaak. "Je krijgt niet de helft van de taart. Ik persoonlijk haatte de media. Ik hield er niet van om met journalisten te spreken, maar ik moest het doen."

"Ze zei dat ze zich uit het toernooi terugtrekt omdat ze er niet mee om kan. Dat roept grotere vragen voor mij op want als ze niet met de media omkan in Parijs, kan ze dat niet in Wimbledon, op de US Open. Het lijkt me bijna alsof haar carrière in gevaar is door problemen met mentale gezondheid. We moeten dat heel ernstig nemen."

Ook Martina Navratilova sprak over de situatie. "Dit gaat duidelijk over iets groter dan wel of niet een persconferentie te doen na de wedstrijd", zei ze bij Tennis Channel. "Eens ze het woord depressie uitsprak, wat enkel aan haar is om aan de wereld te vertellen, verandert alles. Nu gaat het erom dat ze zorg draagt voor zichzelf en hopelijk een oplossing vindt."