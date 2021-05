Tweevoudig verliezend finalist geeft zege weg en mag meteen koffers pakken, omgekeerd scenario bij Zverev

De eerste dag op Roland Garros deed meteen grote namen bibberen. Een tweevoudig verliezend finalist ligt er zelfs onmiddellijk uit. Dominic Thiem gaat ook dit jaar Roland Garros niet winnen. Zijn vroege uitschakeling is een grote verrassing.

Dominic Thiem heeft immers de reputatie om naast Rafael Nadal de beste gravelspeler te zijn. Zijn voorbereiding op Roland Garros was dit jaar echter niet te best: dat bleek al een veeg tegen te zijn. Nochtans was er in eerste instantie weinig aan de hand: Thiem was in de eerste twee sets nipt de betere en leidde met 2-0 in sets.

COMEBACK ANDUJAR START IN SET DRIE

Ook tegenstander Andujar kan op gravel echter met best een racket overweg. Vanaf 3-3 in de derde set keerde het tij en Andujar keek niet meer achterom. Ook in de beslissende vijfde set redde Thiem het niet. Met 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 en 6-4 werd het vierde reekshoofd bij het heren enkelspel meteen huiswaarts gestuurd.

Ook voor het zesde reekshoofd Alexander Zverev zag het er even slecht uit. Bij hem was het het omgekeerde: hij keek tegen een achterstand aan van 2 sets tegen 0, maar zette de scheve situatie vervolgens nog recht. Zverev schoot net op tijd wakker om zijn landgenoot Otte te kloppen met 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 en 6-0. Bij de dames ligt Angelique Kerber er meteen uit in de eerste ronde. Ze verloor van de Oekraïense Kalinina (6-2, 6-4).