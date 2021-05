Roger Federer speelt sterk in eerste grandslamwedstrijd sinds 2020

Roger Federer heeft vandaag op Roland Garros zijn eerste wedstrijd gespeeld sinds de Australian Open van 2020. De Zwitser maakte een goede indruk en haalde het met 6-2, 6-4 en 6-3 van Denis Istomin.

Het was onduidelijk wat men van Roger Federer mocht verwachten op Roland Garros. De Zwitser was nog niet veel in actie gekomen dit seizoen en maakte in de wedstrijden waarin hij wel in actie kwam geen al te beste beurt.

Toch was hij in de eerste ronde van het Franse grandslamtoernooi wel op de afspraak. Federer won namelijk vlot van Denis Istomin. Het werd 6-2, 6-4 en 6-3 voor de Zwitserse tennislegende. In de volgende ronde speelt Federer tegen Marin Cilic of Arthur Rinderknech.