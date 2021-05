Ook David Goffin raakt niet verder dan eerste ronde Roland Garros na nederlaag tegen nummer 76 van de wereld

David Goffin is net zoals Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De nummer 13 van de wereld is er niet in geslaagd om Lorenzo Musetti, de nummer 76 van de wereld te kloppen, te kloppen.

In de eerste set gaf David Goffin helemaal niet thuis. Onze landgenoot werd dan ook kansloos met 6-0 weggespeeld door de jonge Italiaan. De tweede set was al beter, maar ook dan sloeg Musetti op het juiste moment toe: 7-5. Goffin stond dus al twee sets in het krijt, maar ook in de derde set leek het al snel mis te lopen. De nummer 13 van de wereld kon zich nog even herstellen tot 5-5, maar in de tiebreak behaalde Musetti de overwinning: 7-6. Meteen einde toernooi dus voor David Goffin.