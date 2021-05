Hommeles op Roland Garros: toernooiorganisatie dreigt met uitsluiting van Naomi Osaka

Krijgen we binnenkort een ongeziene beslissing op Roland Garros? Het zit scheef tussen Naomi Osaka, toch de nummer twee van de wereld in het damestennis, en de toernooiorganisatie. Het heeft er alles mee te maken dat Osaka de mediaverplichtingen skipt zoals aangekondigd.

Naomi Osaka is vaak de eerste om op de barricade te staan voor Black Lives Matter, maar kondigde reeds voor aanvang van Roland Garros aan niet met de pers te zullen praten. "Ik heb vaak het gevoel dat er geen rekening gehouden wordt met het mentale welzijn van een atleet. Zeker wanneer ik een persconferentie zie. Vaak worden vragen gesteld die ons al meerdere keren gesteld zijn en die twijfel in onze hoofden brengen."

Dat is wat Osaka schreef op Instagram in aanloop naar het toernooi. De Japanse liet zo weten dat ze niet naar de verplichte persconferentie af zou zakken. Zo gezegd, zo gedaan: Osaka won in de eerste ronde van de Romeense Tig - zij het vrij moeizaam - met 6-4 en 7-6 (7/4). Wegens geen zin in kritische vragen was er achteraf van haar geen spoor op de persconferentie.

Osaka krijgt hiervoor een boete van 15 000 dollar. Voor een wereldster als Osaka kan dat er wel vanaf. Als ze mediaverplichtingen blijft weigeren, kunnen er zwaardere sancties volgen, is te horen bij de organisatie. Bij herhaaldelijke overtredingen kunnen de sancties zwaarder worden, inclusief een uitsluiting van het toernooi", klinkt het ferm in een waarschuwing.