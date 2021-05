Elise Mertens kent weinig problemen met tegenstander en stoot vlot door naar tweede ronde op Roland Garros

Elise Mertens heeft zich vlot kunnen plaatsen voor de tweede ronde op Roland Garros. Onze landgenote haalde het in twee sets van de Australische Storm Sanders. Het werd 4-6 en 1-6 voor de nummer 15 van de wereld.

In de eerste set kreeg Elise Mertens nog wat tegenstand van Storm Sanders. De Australische probeerde aan te klampen, maar uiteindelijk kraakte ze toch. De eerste set ging dan ook naar onze landgenote met 4-6.

In de tweede set had Elise Mertens veel minder problemen met de nummer 161 van de wereld. Ze gunde Sanders maar één spelletje in de tweede set en dus werd het met 4-6 en 1-6 een vlotte overwinning voor Mertens.