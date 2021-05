Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in de eerste ronde op Roland Garros

Alison Van Uytvanck is niet verder geraakt dan de eerste ronde op Roland Garros. Onze landgenote verloor met 5-7, 6-4 en 4-6 van de Italiaanse Martina Trevisan, de nummer 97 van de familie.

Alison Van Uytvanck kreeg met Martina Trevisan een haalbare kaart in de eerste ronde op Roland Garros, maar in de eerste set kwam ze net te kort. De Italiaanse haalde het dan ook met 5-7. De tweede set was dan weer wel voor onze landgenote: 6-4.

Een derde set zou dus alles bepalen, maar daarin sloeg Martina Trevisan op het juiste moment toe. 4-6 voor de Italiaanse en dus is Alison Van Uytvanck meteen uitgeschakeld op het Franse grandslamtoernooi.