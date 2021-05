Greet Minnen pas in derde set tegen nummer twaalf van wereld onderuit op Roland Garros

Greet Minnen heeft tegen de Tsjechische Kvitova een knappe wedstrijd gespeeld, maar in de derde set moest ze het hoofd buigen voor de nummer twaalf van de wereld.

Greet Minnen opende meteen met een break op de opslag van Kvitova. Tot 5-3 leek een gemakkelijke setwinst mogelijk, maar de Tsjechische kwam bij 6-6 langszij. In de tiebreak had Minnen echter geen genade met haar tegenstander (7-3) en setwinst.

Kvitova, de nummer twaalf in de wereld, had ook in de tweede set heel veel moeite met onze landgenote die vanuit de kwalificaties naar de hoofdtabel doorstootte. Het draaide opnieuw uit op een tiebreak.

Tot 5-5 was alles mogelijk. Bij 5-6 serveerde Minnen. De bal van Kvitova leek uit. Minnen duidde die out aan, maar de umpire kwam van zijn stoel en gaf de bal in. Setwinst dus voor Kvitova, na net geen twee uur spelen.

De derde set was er voor Minnen duidelijk te veel aan. Kvitova stoomde meteen naar een 0-5-voorsprong door vooraleer onze landgenote een spelletje won. Met een lovegame maakte Kvitova het af.