Goffin trekt met vraagtekens naar Roland Garros: "Doel is om hier mijn vertrouwen terug te vinden"

Hij is nog altijd de eerste Belg op de ATP-ranglijst, maar het gaat David Goffin niet voor de wind op het tenniscourt de voorbije maanden.

Op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, ging Goffin er al in de eerste ronde uit. Vorig jaar was de achtste finale op de US Open zijn beste resultaat, nadat hij op Roland Garros ook niet verder kwam dan de eerste ronde.

Het nummer 13 van de wereld lijkt zijn goede vorm en ritme maar neit te kunnen vinden na de coronabreak, al hoopt hij op Roland Garros op betere resultaten. "Ik voel me stukken beter op het veld, heb goed getraind de afgelopen periode", klinkt het bij Goffin. "Mijn blessure aan de adductoren is verleden tijd", verzekert hij.

"Al hoop ik vooral om mijn spel terug te vinden op Roland Garros, zonder daar resultaten aan te koppelen. Het vertrouwen was er nog niet, hopelijk vind ik nu de consistentie die ik nodig heb", besluit hij hoopvol.