Moeilijke tabelhelft voor Goffin in Roland Garros met Djokovic, Nadal en Federer

Zondag begint Roland Garros, en de toernooitabellen zijn al bekend. Een ding is zeker: er is een tabelhelft waar je als tennisser zeker niet wil bijzitten als je ver wel geraken in het toernooi, en laat dat nu juist de tabelhelft zijn waar onze landgenoot David Goffin in zit...

Goffin zit in de toernooitabelhelft samen met Djokovic, Nadal en Federer. Een zware route naar de finale dus voor onze landgenoot. Goffin is momenteel nummer 13 van de wereld, en zou Djokovic kunnen tegenkomen in de achtste finales.

Maar first things first voor onze landgenoot, en dat is de eerste paar rondes doorkomen. Eerst moet Goffin de nummer 76 van de wereld verslaan, de Italiaan Lorenzo Musetti. In de tweede ronde wacht de Fransman Jo-Wilfried Tsonga of de Japanner Yoshihito Nishioka. Afwachten dus tot waar Goffin zal geraken in Roland Garros…