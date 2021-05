Belgische tennisster kwalificeert zich voor Roland Garros

Greet Minnen plaatste zich net zoals vorig jaar voor de hoofdtabel voor Roland Garros. Minnen versloeg in de laatste kwalificatieronde het nummer 239 van de wereld Ellen Perez in twee sets met 7-5 en 6-4, de wedstrijd van Minnen tegen Perez duurde een uur en 22 minuten.

Greet Minnen staat momenteel 125ste op de wereldranglijst. Onze landgenote doet nu dus een goeie zaak, en kan hopelijk binnenkort nog meer klimmen op de ranglijst. De tennisster kan zich regelmatiger en regelmatiger plaatsen voor een Grand-Slam.

Greet Minnen is nog maar 23, en heeft nog een mooie toekomst voor zich liggen in de tenniswereld. Vorig jaar sneuvelde de Belgische nog in de eerste ronde tegen de Argentijnse Nadia Podoroska, afwachten nu of ze dit jaar beter zal kunnen presteren…