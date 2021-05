Kimmer Coppejans haalt set achterstand op en zet ook jonge Argentijn opzij in kwalificaties Roland Garros

Na zijn zege waarbij hij een matchpunt overleven was het voor Kimmer Coppejans om daarop verder te bouwen in de kwalificaties voor Roland Garros. Dat lukte hem ook, al had hij ook tegen de 21-jarige Etcheverry drie sets nodig. Hoe dan ook: Coppejans staat op één zege van de hoofdtabel.

Zowel Tomás Etcheverry als Kimmer Coppejans haalden in het eerste deel vlot hun opslaggames binnen. Nadien werd dat voor beiden moeilijker. Coppejans wist als eerste toe te slaan en mocht dus serveren voor setwinst, maar net dan brak Etcheverry terug. In de tiebreak dwong eerst Coppejans een setpunt af. Etcheverry wist dat te overleven en haalde zelf bij zijn tweede kans de set binnen. Zuur voor Coppejans, al bleef die niet bij de pakken zitten. De Belg ging meteen op zoek naar de break in set twee en kon die ook onmiddellijk forceren. Ook in de volgende games stond Coppejans prima te spelen, wat hem deed uitlopen naar 4-0. Twee opslagbeurten later was alles te herdoen. GAME, SET & MATCH De beslissende derde set begon op exact dezelfde manier als set twee: Coppejans die meteen een break voorsprong nam. Het bleef deze keer wel beperkt tot die ene break. Aanvankelijk, tenminste. Bij 5-3 benutte Coppejans zijn tweede matchbal op de service van Etcheverry: game, set & match dus. Coppejans won met 6-7 (7/9), 6-2 en 6-3 en moet nu nog één horde omzeilen.

Lees ook... Kimmer Coppejans redt matchpunt en overleeft spannende driesetter in kwalificaties Roland Garros