Greet Minnen verspilt zeer weinig energie en staat op één zege van hoofdtabel Roland Garros

Moest Greet Minnen in haar eerste kwalificatiematch voor Roland Garros nog terugkomen van een set achterstand, dan had ze in haar tweede partij van begin tot einde stevig de touwtjes in handen. Ze moest amper energie steken in het behalen van de overwinning tegen Ankita Raina.

Dat blijkt toch uit de eindstand. Het klopt wel dat er gedurende een aantal spannende games waren; Aangezien Minnen die meestal wel wist binnen te halen, kwam ze niet in de problemen. Raina hield in de eerste vier games nog wel gelijke tred. Tot 2-2 dus. Nadien pakte de speelster uit India geen enkel spelletje meer. Eens Minnen voor de tweede keer de opslag van Raina had afgenomen, keek onze landgenote niet meer om en stoomde ze vlot door naar setwinst. Ook de tweede set bracht geen ommekeer, omdat Minnen zoals vermeld er telkens stond op de belangrijke momenten. Zo kreeg Raina ook keer op keer een mentale tik te verwerken. Met 6-2 en 6-0 plaatste Minnen zich voor de derde en laatste kwalificatieronde in Parijs.

